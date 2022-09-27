محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل مديرى المدارس والعاملين بها لتجهيز وتنظيم الفصول وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال الطلاب بداية من الأسبوع المقبل.





جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم الثلاثاء يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتفقد عدد من المدارس بمدينتى المحلة الكبرى، وسمنود للاطمئنان على جاهزية تلك المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

تفقد المحافظ، مدارس "السيدة زينب الإعدادية، وأسماء بنت أبى بكر، وعبد المجيد كرم، والشهيد مالك مهران، والمحلة الثانوية بنات، ومنشية البكرى الإبتدائية" كما تفقد فى مدينة سمنود مدارس "سمنود الإبتدائية، والقاضى بكار الإعدادية، والسادات الثانوية بنات".

وأكد المحافظ -خلال جولته - على ضرورة تسليم الكتب المدرسية فى أول يوم دراسى، مع سرعة استكمال أعمال الصيانة الجارية قبيل البدء فى العام الدراسى، كما وجه بتنظيم احتفاليات داخل المدارس فى أول يوم لاستقبال الطلاب بالإضافة إلى تثبيت فقرة فى الإذاعة المدرسية عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب عمل نموذج لمراسم تحية ورفع العلم والنشيد الوطنى يعمم على كافة المدارس.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 2569 مدرسة لاستقبال مليون و208 آلاف طالب، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالشكل الجمالى للمدارس والبيئة المدرسية وممارسة الأنشطة من أهم الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن أن المديرية وضعت خطة زمنية خلال الفترة الماضية للاستعداد للعام الدراسى الجديد من خلال صيانة المدارس سواء صيانة بسيطة أو صيانة شاملة حيث تم تجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصلا دراسيا لافتتاحها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى، مع الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة لــ 2569 مدرسة حالية، وتزويدها بــ 3800 مقعد للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة المدارس الموجودة بقرى حياة كريمة والمدارس الأكثر احتياجًا بمختلف الإدارات.