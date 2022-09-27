التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية حكومية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: • د. السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيسا لجامعة حلوان. • د. محمد سعد زغلول عبده، نائبا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث. • د. حسن محمد حسن إبراهيم، نائبا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. • د. رانيا عبده محمود الإمام، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا. • د. أحمد محمد المتولى غنيم، عميدا لكلية الطب جامعة طنطا. • د. أمانى إبراهيم الدسوقى محمد، عميدا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد. • د. هانى حلمى محمد السيد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق. • د. طارق محمد عبدالوهاب حمزة، عميدا لكلية الآداب جامعة الفيوم. • د. أمال السيد السيد شحاتة، عميدا لكلية التمريض جامعة المنوفية. • د. نهى عثمان عبداللطيف عزمى، عميدا لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات. • د. صفاء محمد عبدالرحمن يحيى، عميدا لكلية التمريض جامعة المنيا. • د. عصام الدين عبدالهادى عبداللطيف عبيد، عميدا لكلية الزراعة جامعة جنوب الوادى. • د. غنى عبدالناصر على محمد، عميدا لكلية التمريض جامعة سوهاج.

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