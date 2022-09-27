مدبولى يستعرض الأجندة المقترحة فى المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتنسيق التامين بين الحكومة والبنك المركزى؛ بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، التى فرضتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة المتخصصين وذوى الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعياً للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهات المقترحة للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى وموضوعات الجلسات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.