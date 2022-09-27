محافظ دمياط تتفقد مشروعات «حياة كريمة» وتوجه بالإسراع فى معدلات التنفيذ

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بالإسراع بالمعدلات التنفيذية فى المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ونهوها طبقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، وتوصيل المرافق لها، لافتة إلى أن المحافظة تتابع الموقف التنفيذى لجميع المشروعات بكافة القطاعات أولا بأول، وذلك لاستكمال كافة الأعمال وفقًا لمنهجية محددة، لتحقيق رؤية هذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية، بقريتى كفر سعد البلد وكفر المنازلة بمركز كفر سعد، وذلك لمتابعة آخر المستجدات بالمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برفقة مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة".

واستهلت المحافظ الجولة بزيارة كفر سعد، حيث تفقدت خلال الزيارة مركز شباب القرية والذى شهد أعمال تطوير وإحلال للمبنى الإدارى والملعب تم تنفيذها بنسبة 100%، كما تفقدت أيضًا مبنى الخدمات الحكومية بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية به، مؤكدة سرعة توصيل المرافق للمبانى ورفع كفاءة السور المحيط بمركز الشباب.

وتابعت المحافظ بالقرية ذاتها الأعمال النهائية بمشروع تطوير وحدة الحماية الاجتماعية وإنشاء نقطة الإسعاف وكذلك الأعمال الجارية بنقطة الإطفاء والسوق الحضارى، كما اطلعت على خطة إحلال موقف سيارات الأجرة، وكلفت بالبدء فى إعداد مخططات رفع كفاءة الطرق بالقرية.

وواصلت جولتها بزيارة قرية كفر المنازلة، حيث تفقدت الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء الوحدة الصحية، ومجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 65% ومجمع الخدمات الزراعية وكذلك رفع كفاءة مركز شباب القرية بنسبة تنفيذ 100%، حيث تم تنفيذ كافة الأعمال وفقًا للمعايير الخاصة بتلك المنشآت.

وفى سياق آخر، قامت مديرية التموين بمحافظة دمياط بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة على المخازن السرية لتجميع الأرز بغرض المضاربة على سعره بالأسواق وكذلك على المضارب غير المعتمدة حيث تم ضبط والتحفظ على 10 أطنان بمخزن بناحية الغوابين، و15 طنا بمخزن بناحية حجاجة، و5 أطنان بمخزن ناحية الروضة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.