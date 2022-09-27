مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالأقصر.. وإصابة ضابط عقب تبادل إطلاق النيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:30 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 9 قضايا أبرزها "مخدرات، خطف، سلاح ناري") مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، بالزراعات المتاخمة بدائرة قسم شرطة الأقصر ، واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة "البانجو، الحشيش، الشابو" دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مبلغ مالي)،كما أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.