السفارة المصرية في سويسرا تنجح في استرداد تمثال أثري يعود للحضارة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:29 مساءً - في إطار الأهمية القصوى التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، والجهود التي تبذلها الخارجية المصرية من خلال سفاراتها بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تسلم السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري، "تمثال أثري من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل" يرجع للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

يأتي ذلك استمراراً للتعاون والتنسيق القائم بين السفارة المصرية في برن ومكتب الثقافة الفيدرالي السويسري، والذي كان قد تمخض العام الماضي عن استلام السفارة سبع قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في أغسطس ٢٠٢١ تشمل جزء من تمثال سيدة من الألباستر، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، وغطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، وكذلك لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، بالإضافة إلى إناء من الألباستر أسطواني الشكل.