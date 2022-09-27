القوى العاملة تسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بـ 8 محافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 من العمالة غير المنتظمة وأسرهم، بإجمالى 896 ألف و611 جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا.





وشملت التعويضات المصروفة التى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حالات وفاة لـ.5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: "السويس،المنيا، سوهاج، جنوب سيناء وهم: عادل عبد الله، اسلام مزيد، يونان شحاتة، محمد أحمد، مصطفى عودة، وحالات عجز نتيجة إصابة لـ4 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظات: "بورسعيد، الشرقية، بنى سويف، الجيزة"، وهم: هانى يسرى،محمد سكران،رمضان كيلانى، عصام عبد الرحمن. وبعد أن استمع الوزير إلى مطالب بعض الأسر، وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجها مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها فى الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. حضر التسليم من جانب الوزارة مجدى عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحى مسئول التأمين.

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