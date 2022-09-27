محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة أيادى مصر للتسويق الإلكترونى للحرف التراثية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، تدشين مبادرة "أيادى مصر" للتسويق الإلكترونى للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة التابعة لوزارة التنمية المحلية بمشاركة 51 عارضا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بخلق فرص عمل وتعزيز جهود الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستفادة من آليات التحول الرقمى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وقال الشريف - فى بيان اليوم الثلاثاء- إن مبادرة "أيادى مصر" تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

وأضاف أن الإسكندرية دائما سباقة فى دعم ورعاية المبادرات والمعارض التى يتم إطلاقها، بالإضافة إلى أنها تتميز بوجود مبدعات فى الإنتاج الحرفى فى جميع تلك القطاعات، موضحا بأن ذلك يستلزم بالتوازى تنظيم سلسلة من ورش العمل لتدريب منتجى الحرف والمشغولات اليدوية بالمحافظة لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة" أيادى مصر".

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة الإلكترونية، مؤكدا أن هذه المنصة تسهم بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح أن الراغبين فى المشاركة والتسجيل على المنصة من أبناء المحافظة يمكنه التواصل من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة ayadymisr.com أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك أيادى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين وتقديم كامل الدعم لهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر منصة أيادى مصر وإشراكهم فى كافة المعارض التى يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية فضلا عن المعارض الدولية.

وعلى هامش ذلك، تم افتتاح ورشة تدريبية للعارضين المشاركين فى المبادرة، بمركز الإسكندرية للتدريب ATC، وتم افتتاح معرض خاص بالمشاركين حيث تفقدت نائب المحافظ الدكتورة جاكلين عازر أجنحة المعرض والذى يزيد عددهم عن 50 مشاركا ومشاركة من المرأة والشباب وتنوعت المنتجات ما بين مشغولات معدنية ومنتجات من الخزف والصينى، بالإضافة إلى السجاد اليدوى والشنط الحريمى والأكسسورات ومنتجات الحنة والبامبو وغيرها من المنتجات اليدوية.

جدير بالذكر أن منصة "أيادى مصر" هى منصة الكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى يوم المراة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة أى أسواق، إيمانا منها بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفى والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية فى توسيع مجال عملهم حيث تم تعيين منسق بكل محافظة لتسهيل التواصل مع المنتجين فى كافة الحرف اليدوية وتحقيق الاستفادة لهم من المنصة.