محافظ المنيا: حريصون على تنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم وتمكين شباب الصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتمكين شباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهنى وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الثلاثاء، الملتقى التوظيفى الذى تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة بجمعية الشبان المسيحية بحى شمال المدينة، وذلك لتوفير 1500 فرصة عمل وتدريب، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة أكثر من 30 جهة شريكة من القطاع العام والخاص.

ووجه المحافظ الشكر لجميع الجهات والمؤسسات القائمة على العمل فى الملتقى، مشيدا بكافة المبادرات المجتمعية ومساهمات مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة مشكلة البطالة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لمشروعات الشباب من خلال منح المزيد من التيسيرات، للحصول على تمويل لمشروعاتهم من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة وكذلك جهاز تنمية المشروعات.

وتفقد المحافظ أروقة الملتقى، لمتابعة إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم فى فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى وحث الشباب على استغلال الفرص المتاحة وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز فى تلك الوظائف والعمل على تبنى ثقافة العمل الحر.