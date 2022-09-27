الدكتور سيد قنديل رئيسا لجامعة حلوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 04:30 مساءً - تقدمت قيادات جامعة حلوان بالتهنئة للدكتور سيد قنديل بمناسبة تعيينة رئيسا لجامعة حلوان، وعلى رأسها الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

وحصل الدكتور سيد قنديل على بكالوريس فنون جميلة بتقدير جيد جدا ثم الماجستير وبعده الدكتوراه فى الجرافيك من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

وشغل الدكتور سيد قنديل عدد من الوظائف، منها قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة وعميد لكلية الفنون الجميلة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية واستاذ مساعد ومدرس بقسم الجرافيك ومدرس مساعد بقسم الجرافيك.

ويمتلك الدكتور سيد قنديل خبرات وظيفية عديدة، حيث عمل منسقا لزيارة المراجعين النظراء بكلية الفنون، ورئيس مجلس إدارة وحدة الضمان والجودة بالكلية، ومدير وحدة الضمان، والمدير التنفيذي لمشروع ciqab، ومنسق زيارة المراجعين النظراء بجامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم للامتحانات ونائب وحدة ضمان الجودة بالكلية.

وحصل الدكتور سيد قنديل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والمقتنيات منها جائزة دولية فى مهرجان اسبيلتوا للفنون - إيطاليا وجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون "الجرافيك"، ونال العديد من الجوائز وشهادات تكريم من جهات مختلفة، ولديه العديدة من المقتنيات فى المتاحف والأفراد أهما متحف الفن الحديث المصرى ومقتنيات لدى الأشخاص فى مصر وسوريا وإيطاليا وفرنسا وبلغاريا والمراكز الثقافية المصرية بالخارج.