عاجل.. قرارات وزير التعليم الجديدة.. حاجات بخصوص المصروفات والتابلت وبيانات الفصول

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بإصدار الكثير من التعليمات الهامة لكل المدارس من ضمن الإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وتعد من أبرز الأشياء التي يتم السير عليها طوال العام الدراسي.
قرارات وزير التعليم الجديدة قبل العام الدراسي 2022/2023
وطلبت المدارس بأن يتم طباعة التقرير الذي يخص أعداد الطلاب بكل الفصول الدراسية وكل صف دراسي والبدء في اعتماده من خلال مدير المدرسة، ورئيس قسم الإحصاء في الإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية.
ووجهت بأهمية طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب في كل فصل دراسي والبدء في اعتمادها من خلال مدير المدرسة وتقديمها طوال الفصول الدراسية، والعمل على تسجيل الغياب الأسبوعي لجميع الطلاب باستعمال التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا، وذلك يكون عن طريق الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب عبر موقع وزارة التعليم.
والتشديد على ضرورة مراجعة وتدقيق كل البيانات التي تخص الأجهزة الخاصة بالتابلت لكل طلاب المرحلة الثانوية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا، والعمل على مراجعة وتدقيق كل بيانات المدرسة “الرقم التعريفي، نوع المدرسة، التبعية، الفترة، العنوان، أرقام التليفونات، موقف الاتصال بالإنترنت”، والعودة للإدارة التعليمية لإجراء التعديلات الهامة.