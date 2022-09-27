انت الان تتابع خبر عاجل.. قرارات وزير التعليم الجديدة.. حاجات بخصوص المصروفات والتابلت وبيانات الفصول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بإصدار الكثير من التعليمات الهامة لكل المدارس من ضمن الإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وتعد من أبرز الأشياء التي يتم السير عليها طوال العام الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية قيام المدارس بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كل البيانات كل الطلاب المقيدين بها طبقاً للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وبشكل خاص بيانات طلاب الصفوف الأولي والتأكد من أن صحة البيانات الآتية “اللغة الأولى والثانية- الشعبة- الدمج- أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي”.

وطلبت المدارس بأن يتم طباعة التقرير الذي يخص أعداد الطلاب بكل الفصول الدراسية وكل صف دراسي والبدء في اعتماده من خلال مدير المدرسة، ورئيس قسم الإحصاء في الإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية.

ووجهت بأهمية طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب في كل فصل دراسي والبدء في اعتمادها من خلال مدير المدرسة وتقديمها طوال الفصول الدراسية، والعمل على تسجيل الغياب الأسبوعي لجميع الطلاب باستعمال التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا، وذلك يكون عن طريق الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب عبر موقع وزارة التعليم.

والتشديد على ضرورة مراجعة وتدقيق كل البيانات التي تخص الأجهزة الخاصة بالتابلت لكل طلاب المرحلة الثانوية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا، والعمل على مراجعة وتدقيق كل بيانات المدرسة “الرقم التعريفي، نوع المدرسة، التبعية، الفترة، العنوان، أرقام التليفونات، موقف الاتصال بالإنترنت”، والعودة للإدارة التعليمية لإجراء التعديلات الهامة.