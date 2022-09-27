رئيس الوزراء يلتقي وزير السياحة والآثار لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيدة/ غادة سمير، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسيدة/ يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية قطاع السياحة في ضوء الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليا لتوفير كافة سبل دفع هذا القطاع، والذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم السياحة والعمل على تنشيطها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التي تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، جار العمل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتطرق اللقاء، لأهمية ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، وخاصة طلاب المدارس والشباب، وذلك في ضوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأوضح السيد/ أحمد عيسى أنه تم البدء في أعمال الحفائر بـ ٩ مواقع أثرية للآثار المصرية، بالإضافة إلى أعمال تطوير عيون موسى والآبار الخاصة بها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنها بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، وكذلك مشروعات مصر الوسطي، والتي منها بدء أعمال الموسم الثاني لترميم مقبرتين بمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا، وتثبيت اللوحات الإرشادية بمدخل المنطقة الأثرية بصان الحجر، والتي يتم تجهيز مركز الزوار بها.

كما تم استعراض جهود الإدارة العامة للآثار المستردة مع كافة الجهات الوطنية في استرداد العديد من القطع الأثرية، منها عدد ١٦ قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعتان من دولة بلجيكا.