إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى قام بغسـل قرابة 25 مليون جنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 8 أشخاص - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول – لـ 6 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتى القاهرة - الإسماعيلية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيهاً تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.