وزير النقل يشارك نيابة عن الرئيس السيسي في جنازة رئيس وزراء اليابان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - شارك وزير النقل المهندس كامل الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافقه سفير مصر في طوكيو محمد أبو بكر، في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو آبي"، والتي أقيمت بطوكيو اليوم /الثلاثاء/ وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل الدولة المصرية في هذا الحدث الكبير.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن وزير النقل والسفير المصري شاركا في تأبين رئيس الوزراء الراحل خلال المراسم الجنائزية التي شهدت حضور وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.

وعلى صعيد متصل، وفي أعقاب ختام فعالية الجنازة شهد قصر أكاساكا Akasaka قيام كل من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" و أمين عام مجلس الوزراء "هيروكازو كاتسونو" ووزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" بتحية الوفد المصري.

ووجه رئيس وزراء اليابان الشكر للمشاركة المصرية الرسمية في الجنازة، وكذلك قامت حرم رئيس الوزراء الأسبق "آبي" بتحية الوفد المصري.

من جانبه أعرب وزير النقل عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة "آبي" الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر، كما أكد على عمق الروابط التي تجمع بين الجانبين.