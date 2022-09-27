انت الان تتابع خبر الرئيس السيسي يقارن أجور العمالة في مصر ودول العالم.. شوفوا قال أيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها هي تكون عبارة عن دخل إضافي لكل شخص يعمل في كل مشروع، وقارن بين العمالة المصرية والتي توجد في دول العالم وقال أن الفرق ليس كبير بينهم.

وأشار الرئيس السيسي أثناء افتتاح العديد من المشروعات القومية اليوم الثلاثاء، أن العديد من رجال الأعمال وظفوا المدارس الفنية “في رجال أعمال عملت مدرسة، ورجال أعمال استفادوا من مدارس موجودة وأعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة يعني علمتهم ف المدارس دي وبتاخدهم يشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم”، وأجور العمالة المصرية ودول العالم متقاربة من بعضها البعص.

وأعلن أن الدواة مستعدة إلى التوسع بخصوص هذا الصدد، قائلاً “مستعدين نتوسع في هذا الأمر وبنشجع رجال الأعمال على ده على أنهم يساهموا معانا، أنا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية أنا بتكلم يساهموا معانا في إن مسار عداد وتأهيل خريجي المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية في سوق العمل”.