اختتام فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى فى ألبانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى الأول فى ألبانيا، والذى عقد خلال الفترة من 19-25 سبتمبر 2022، بعرض جدارية قام بتنفيذها أحد الفنانين التشكيليين المصريين، فضلا عن إقامة عرض فلكلورى فى أهم ساحات العاصمة تيرانا والذى شهد حضورا واسعا.





وأوضح السفير محمد حيدر، سفير مصر لدى ألبانيا، أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة افتتحت الأسبوع الثقافى وشاركت فيه، وأجرت مباحثات مع وزيرة الثقافة الألبانية، والتقت بالعديد من الشخصيات الرسمية المعنية بالشأن الثقافى، منهم عمدة تيرانا ورئيس المكتبة الوطنية ومدير المتحف الوطنى لبحث سبل تعزيز التعاون فى المجالات محل اهتمام الجانبين، كما شهدت وزيرة الثقافة التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين.



وأضاف السفير المصرى بأنه تم إقامة أول عرض مشترك بين أوبرا القاهرة وأوبرا تيرانا بمشاركة السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم، فضلا عن عروض فولكلورية وعرض أفلام مصرية حديثة، كما تم تنظيم محاضرة عن المصريات بمقر رئاسة الوزراء فى إحدى القاعات التى تخصص للمناسبات الهامة، وذلك استثمارا للطفرة السياحية الكبيرة بين البلدين وللاستجابة للاهتمام الكبير بالحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى التركيز على التاريخ المشترك بين مصر وألبانيا خلال عهد محمد على، وتم تنظيم محاضرات فى جامعة تيرانا وبعض مراكز الفكر والتراث الخاصة لإلقاء الضوء على تلك الفترة.



من ناحية أخرى، تم خلال الأسبوع الثقافى تنظيم زيارة للكاتب المصرى أحمد مراد الذى عقد لقاءات مع ناشرين ألبان، كما تم ترتيب لقاء له مع الأديب العالمى الألبانى إسماعيل قدرى، الذى تأثر بأدب نجيب محفوظ، والذى يعد دائما على قائمة المرشحين لجائزة نوبل للاستفادة من رؤيته لتعزيز جهود إعادة التعريف بالأدب المصرى فى ألبانيا.



وفى ختام تصريحاته، كشف السفير حيدر أن النجاح الكبير الذى حققه الأسبوع الثقافى تمثل فى جعل مصر موضوعا رئيسيا ضمن أولويات الاهتمام الرسمى والشعبى خلال تلك الفترة، الأمر الذى دعا الجانب الألبانى إلى طلب إقامة هذا الأسبوع مجددا العام المقبل.