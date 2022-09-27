نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز شقق الاسكان الاجتماعي || تعرف على أسعار وتفاصيل الحجز من هُنــا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وذلك ضمن مشروع سكن لكل المصريين 3 خلال الأيام المقبلة، لمحدودي ومتوسطي الدخل لوحدات كاملة التشطيب للاستلام المباشر وخلال 18 شهرًا، كما حدد صندوق دعم التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان بدأ حجز شقق الاسكان الاجتماعي من الاحد الماضي 25 سبتمبر الجاري.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أن أسعارحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 المطروحة للمواطنين من محدودي الدخل تتراوح ما بين 194 ألف جنيه وإلى 310 آلاف جنيه، وتبلغ قيمة مقدم جدية حجز الوحدات 10% من سعر شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بما يتراوح ما بين 15 ألف جنيه و22 ألف جنيه، فيما تبلغ نسبة مقدم حجز وحدات متوسطي الدخل نحو 15%، وتتراوح الاسعار لمحدودي الدخل ما بين مبلغ 194آلاف جنيه و310 آلاف جنيه، وأوضحت وزارة الاسكان الاجتماعي تقع في كل محافظات مصر ومنها، “القليوبية، مرسي مطروح، الاقصر، الشرقية، السويس، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، الاسماعيلية، وعدد من المحافظات الاخري”، بينما تقع الوحدات التي ستسلم خلال 18 شهرًا في مدن: “أكتوبر الجديدة غرب المطار، جرزا القطوري – العياط، دمنهور”.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2022

يبدأ حجز شقق الاسكان الاجتماعي يوم الأحد 25 من سبتمبر 2022 وحتي يوم السبت 1 من أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وبداية من يوم الأحد 2 من أكتوبر 2022 وحتي يوم الخميس 27 من أكتوبر 2022، لكافة المواطنين ومن ضمنهم جميع المطلقات والأرامل متضمنين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللذين لم يتمكنوا من الحجز خلال الفترة من 25 إلى 1 أكتوبر، ويذكر أنه سيتم شراء كراسة الشروط، والسداد لمقدم جدية الحجز، وكافة المصروفات الإدارية، عبر مكاتب البريد في المدن والمحافظات المطروح فيها الوحدات السكنية، ويتم الحصول على كراسة الشروط من البريد، بمقابل 150 جنيها، ويصل مقدم جدية الحجز لـ 15 ألف جنيه، ثم يتم سداد دفعات ربع سنوية تصل لـ12 تفعة بقية 2600 جنيه كل 3 أشهر، حتى الاستلام، ومن الجدير بالذكر أن قسط شقق الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 600 جنيها وحتى 1200 جنيها، ويتم تحديد قيمة القسط ومدته حسب عمر المتقدم وسعر الشقة والدخل الشهري.