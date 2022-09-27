السفيرة المصرية فى طشقند تلتقى مع وزير الصحة الأوزبكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، مع "بخزود موساييف" وزير الصحة الأوزبكي، لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجال الصحة والصناعات الدوائية بين مصر وأوزباكستان.

هذا، واستعرضت السفيرة المصرية أهم مستجدات التعاون مع أوزبكستان فى مجال الصحة والصناعات الدوائية، حيث أشارت في هذا الخصوص إلى نجاح بعض شركات الأدوية المصرية فى دخول السوق الأوزبكى وتسجيل منتجاتها الدوائية، مؤكدة على أهمية البناء على هذا النجاح من خلال تعزيز التعاون فى مجال تصنيع الأدوية واللقاحات بالنظر إلى ما تتميز به الأدوية المصرية من فعالية وأسعار معقولة مقارنة بالأسواق العالمية، ودعوة المستثمرين الأوزبك فى هذا المجال للاستفادة من إمكانيات مدينة الدواء المصرية.

تناول اللقاء أيضاً سبل التعاون بين البلدين في مجال بناء قدرات الكوادر الطبية الأوزبكية وتعزيز التعاون بين الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة المصرية والأوزبكية فى مجال الدراسات المتعلقة بالطب والصيدلة، بما فى ذلك تشجيع التبادل الطلابى والأكاديمى في مجالىّ الطب والصيدلة وتقديم منح للطلاب الأوزبك للدراسة فى مصر. كما أعرب الوزير الأوزبكي عن تطلع بلاده للمزيد من الدعم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.