زارة القوى العاملة: 3إدارات بوزارة القوى العاملة ستدخل ”عالم الرقمنة” من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، بمسئولى "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS، للإطلاع على العرض والبث التجريبي وآليات تجهيز البوابة تمهيداً لإطلاقها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين" الوزارة" و"البرنامج" لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، بهدف تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،و تسهيل التخطيط، وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة ،باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذي القرار.

واستعرضت منة الله أنور، وآية عمر ،من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمي،بث تجريبي للبوابة الجيومكانية واقسامها وأهم مؤشرات الأداء للادارات الثلاثة على البوابة، واختصاصات كل إدارة والمكاتب التابعة، وأماكنها مقسمة وفقًا للمحافظات، وإحصائيات ومؤشرات أداء كل مكتب فيما يخص الأداء، فضلاً عن متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها في مجال السلامة والصحة المهنية.

ووجه "الوزير" بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالبوابة وتجهيزها لإطلاقها لخدمة قطاعات عمل الوزارة، وعملية اتخاذ القرارات ،وصنع السياسات،وتوفير بيانات وأنشطة الوزارة، بما يخدم مجتمع العمل، والمواطنين من مختلف فئات المجتمع ،و البدء في عمليات التدريب ونقل الخبرات لكوادر الوزارة من خلال التدريب التطبيقي على عمليات ادارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الأداء.

وجاء في بيان صحفي عن الوزارة اليوم الثلاثاء أن" البوابة الجيومكانية" تهدف إلى التحول الرقمي، ودعم اتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات جغرافية، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية، والتكامل مع النظم المستخدمه حاليًا بالوزارة، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل بمختلف انواعها، من أجل دعم جهود الوزارة في مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات والقيام بتنفيذ برامج التدريب التفني والمهني ودعم سبل المعيشة ومشاركة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل مع التركيز على التمكين الاقتصادى والاجتماعي للشباب.

يذكر أن المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل العمل على 3 قطاعات وهى: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل ، والتدريب المهنى لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات، كما يستهدف بدء جلسات النقاش واختيار الإدارات المعنية للمرحلة الثانية.