للمصريين بالخارج.. الهجرة تعلن أسعارا خاصة لتذاكر الطيران

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، طرح عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية فى الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لوزارة الهجرة بدعم المصريين فى الخارج وتلبية احتياجاتهم.





ويأتى ذلك فى إطار مجموعة المحفزات التى أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها، ونتيجة للقائها مع وزير الطيران المدنى، لبحث آليات التعاون بين الوزارتين لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين فى الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.

وأضافت السفيرة سها جندى أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا فى السابق، بينما الراكب الأساسى للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادى المعلن من الشركة.

وتقدمت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بجزيل الشكر للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، على التعاون والتنسيق السريع لطرح الأسعار المخفضة للمصريين بالخارج ولسرعة استجابة سيادته من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وأسرهم خلال زياراتهم لوطنهم، فى إطار حزمة المحفزات المقترحة من وزارة الهجرة لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وفى السياق ذاته، أوضحت وزارة الطيران أن العروض ستكون متاحة على موقع "مصر للطيران" ووكلاء السياحة فى أنحاء العالم كافة، ولن تكون متاحة على الموقع الإلكترونى للشركة، حيث إن فترة تطبيق العروض جاهزة للحجز الفورى على الرحلات بداية من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية سبتمبر من العام القادم 2023، فيما عدا الأوقات التالية المرفقة بجدول حيث تتوقف فيها العروض نظرًا لكثافة الحجز المسبق بالفعل على تلك الرحلات.

واختتمت السفيرة سها جندى بالتأكيد على أن وزارة الهجرة مستمرة فى العمل والإعلان عن مجموعة من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج فى إطار خطة عمل الوزارة لتلبية طلبات مواطنينا وزيادة ربطهم بالوطن والعمل على تنمية الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة.