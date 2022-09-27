الإعلام الآمن للطفل.. المجلس الأعلى يحدد الضوابط والأخلاقيات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مسودة كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل، حيث أرسلها إلى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لاستطلاع الرأى فى الكود تمهيداً لإصدارها.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أهم الضوابط والأخلاقيات. تضمنت المسودة، المطالبة بالالتزام بالخصوصية والموضوعية ومنح الأطفال حقوقهم، وتقديم آراء الأطفال فى القضايا التى تهمهم، وعدم طرح أسئلة غير واضحة أو مضللة للطفل، ووضع آليات لمشاركة الأطفال فى مراحل صناعة المحتوى، وعدم تعرض المشاركين فى إنتاج المحتوى لأذى جسدى أو نفسى، واحتواء المنصات الإعلامية على معلومات إرشادية للاستخدام الآمن.

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