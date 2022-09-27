التعليم: فتح باب التقديم لـ11 منحة للغة الألمانية من معهد جوته

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لـ(11) منحة دراسية لمعلمى ومدربى وموجهى عموم اللغة الألمانية بمصر المقدمة من المركز الثقافى الألمانى بالقاهرة (معهد جوته).





وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم خلال هذه المنحة المشاركة فى دورات تدريبية خاصة بأحدث طرق تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية للعام 2023. وأضافت أنه يتم التقديم عن طريق ملء استمارة التقديم المتاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمعهد: من هنا. ولفتت إلى أن آخر موعد للتقديم 30 أكتوبر المقبل، وترسل استمارات التقديم بعد ملئها عبر البريد الإلكترونى الخاص بالمعهد [email protected] وأشارت إلى أن جميع الشروط العامة الواجب توافرها فى المتقدم يتم الإطلاع عليها من خلال الرابط التالى من هنا

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