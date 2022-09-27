القوى العاملة: تطعيم العاملين بمديرية البحر الأحمر ضد فيروس الكبد B

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، تطعيم العاملين بالجرعة الثالثة ضد فيروس الكبد (B)، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، وذلك للحد من انتشار المرض والحفاظ على صحة العاملين.





وتلقت الوزارة تقريراً، اليوم الثلاثاء، أوضح أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على التطعيم المضاد لفيروس الكبد للحد من خطر انتشاره. من جانبه أشاد سعيد عبد الراضى مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر لإنجاز هذا العمل، وذلك للحد من انتشاره والحفاظ على صحة العاملين والمترددين على المديرية، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس الكبد (B)، فضلًا عن دورهم فى نشر الوعى بين المواطنين.

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