الجامعة المصرية الصينية تفوز بالميدالية البرونزية فى مسابقة دراجونز سوميت

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق الدكتور أشرف الشيحى فريق الجامعة (IEEE) للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة "دراجونز سوميت 2022"، المنظمة من قبل الجامعة المصرية اليابانية.





وذكرت الجامعة المصرية الصينية فى بيان، اليوم الثلاثاء أن موضوع المسابقة هذا العام تناول فكرة التنقل الإلكترونى وفقا لرؤية مصر 2030، بما فى ذلك جوانبها الصناعية والتجارية، حيث تركز الحكومة مؤخرا على صناعة التنقل الإلكترونى، مثل إنشاء القطار الكهربائى والسكك الحديدية الأحادية، والتى تهدف إلى جعل السيارات الكهربائية تستحوذ على حصة كبيرة من سوق السيارات.

جدير بالذكر أن فريق (IEEE-ECU) شريك اجتماعى فى المنتدى، وقد تأهل الفريق للنهائى ضمن 22 فريقا على مستوى مصر، وشاركت فى المنتدى جامعات ومراكز مصرية وعربية ويابانية، وشركات وسائل النقل، ووزارات وهيئات ومؤسسات حكومية معنية بالنقل.