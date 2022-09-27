وزير الأوقاف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 01:30 مساءً - تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هــ .

ويتوجه وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة بخالص الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية سيادته لاحتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف ، سائلاً الله (عزوجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

كما وجه الوزير الشكر للرئيس على رعاية احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

وتحتفل وزارة الاوقاف بمناسبة الموالد النبوى الشريف يوم الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الجمهوريه وعدد من الوزارء والسغفراء وفضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر وتعقد الوزارة على مدار الشهر ربيع الأول للقاءات دينيه وامسيات دينيه لتوضح تفاصيل السيره النبويه المشرفه