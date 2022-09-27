أخبار مصرية

وزير الأوقاف يهنئ سيادة الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - يهنئ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هــ .

ويتوجه وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة بخالص الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي على رعاية سيادته لاحتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف ، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا