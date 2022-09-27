وزير الأوقاف يهنئ سيادة الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - يهنئ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هــ .

ويتوجه وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة بخالص الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي على رعاية سيادته لاحتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف ، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.