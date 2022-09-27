القوى العاملة ”: تطعيم العاملين بمديرية البحر الأحمر ضد فيروس الكبد ”B”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر بتطعيم العاملين للجرعة الثالثة ضد فيروس الكبد (B) ، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات ، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين.

وتلقت الوزارة تقريراً اليوم الثلاثاء ، يوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على التطعيم المضاد لفيروس الكبد للحد من خطر انتشاره.

من جانبه أشاد سعيد عبد الراضي مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحر الاحمر لإنجاز هذا العمل ،وذلك للحد من انتشاره والحفاظ علي صحة العاملين والمترددين على المديرية ، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس الكبد (B) ، فضلًا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.