السفير المصرى يسلم الجانب البوروندى أجهزة غسيل كلوى

جدة - نرمين السيد - سلم السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى عددا من أجهزة الغسيل الكلوى مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية؛ لتعزيز عمل القسم المصرى لغسيل الكلى بالمستشفى العسكرى والقسم المصرى لغسيل الكلى بمستشفى الشرطة.





وأكد السفير العطوى خلال مراسم التسليم بالسفارة المصرية والتى شارك فيها ممثلون عن وزارات الخارجية والتعاون الدولى والدفاع والأمن العام والصحة البوروندية، وبحضور مكثف من وسائل الإعلام البوروندية، على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لدعم القطاع الصحى البوروندى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل لدولة بوروندى الشقيقة.

كما شدد السفير المصرى على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين الدولتين الشقيقتين، وكذلك التزام مصر بدعم وبناء القدرات البوروندية فى كافة القطاعات الحيوية، وهو ما كان محل شكر وتقدير الجانب البوروندى.

من ناحية أخرى، شارك السفير المصرى، فى افتتاح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى بوجمبورا، بحضور الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، ممثلاً عن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما شاركت السفارة المصرية فى افتتاح المدرسة المصرية الفنية التى أقامتها مؤسسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مقاطعة "رويجى" التى تبعد حوالى 100 كم عن العاصمة بوجمبورا، وذلك بحضور قيادات المقاطعة وممثلى الحكومة البوروندية.

وتقدم هذه المدرسة ثلاثة تخصصات فنية هى تكنولوجيا المعلومات، وحوسبة الاتصالات، وصيانة الحاسبات.