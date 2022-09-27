وزير بحكومة جنوب السودان يشيد بالعلاقات التاريخية العميقة مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير المصرى عن الدعم للتطورات الإيجابية الأخيرة فى جنوب السودان، والتى أفضت إلى توافق أطراف اتفاق السلام على تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين وفقًا لخارطة الطريق؛ لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق السلام المٌنشط، وكذا تخريج الدفعة الأولى من القوات الموحدة لتعزيز الأمن والسلام بالبلاد.
من جانبه، أشاد الوزير "ألور دينج" بالعلاقات التاريخية والأخوية العميقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، مثمنًا مساهمة مصر فى بناء القدرات الجنوب سودانية من خلال المنح الدراسية بالجامعات المصرية والدورات التدريبية المتخصصة فى مختلف المجالات، الأمر الذى يعد استثماراً فى مستقبل جنوب السودان، كما ثمن دعم مصر المتواصل لجهود الحكومة الجنوب سودانية من أجل تنفيذ اتفاق السلام فى بلاده.
واستعرض الوزير الجنوب سودانى خلال اللقاء تطورات الأوضاع فى منطقة شرق إفريقيا، ومساهمة جنوب السودان فى إطار عضويتها بتجمع شرق إفريقيا فى دعم وتشجيع جهود تحقيق التنمية وتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقليمى من خلال مشروعات تنموية مشتركة فى مجالات البنية التحتية والطاقة، حيث أعرب السفير "عبد القادر" عن تقدير مصر ودعمها لكل جهد يستهدف تعزيز الأمن والاستقرار فى جنوب السودان ومنطقة شرق أفريقيا.
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