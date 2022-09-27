«الإنتاج الحربى» تكرم وزيرها السابق (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وأقيم حفل التكريم بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام.



وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذه هى عادة الإنتاج الحربى بتكريم قاداته، مؤكدا أن الوزارة لا تنسى أبدا من ساهم بجهده للارتقاء بمنظومة الإنتاج الحربى، متوجها بالشكر للمهندس محمد أحمد مرسى على ما قدمه من أفكار وجهود لتطوير الأداء فى قطاعات الوزارة، متمنيا له موفور الصحة ودوام التوفيق.



وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التكريم ليس بعيدا عن شيمة مؤسسة عريقة كالإنتاج الحربى فلطالما كان منهج الوزارة هو تكريم كل من يستحق وتقديم العرفان له أمام الجميع على إخلاصه بالعمل.