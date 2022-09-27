«الإنتاج الحربى» تستقبل متدربين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى وفدا ضم عدد من دارسى ومتدربى الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP ، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقة السلام.





بدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلى حول وزارة الإنتاج الحربى ونشأتها وعرض رؤيتها ورسالتها وإمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على الصعيدين العسكرى والمدنى وكذا إستراتيجية العمل بالوزارة.

وألقى وزير الدولة للإنتاج الحربى كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيرا إلى دور الوزارة الأساسى المتمثل فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات إلى جانب القيام بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لإنتاج منتجات مدنية متنوعة تلبى احتياجات المواطنين والمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة، مؤكدا حرص الوزارة على الاستثمار فى رأس مالها البشرى وتمكين الشباب والحرص على تبادل الخبرات والمعلومات بين ذوى الخبرة والشباب بمختلف المستويات الوظيفية، لافتا إلى حرصه على التواصل مع الشباب والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية إيمانا بدورهم فى التنمية، كما أكد أن وزارة الإنتاج الحربى لا تدخر جهدا فى سبيل تطوير مختلف الجهات التابعة لها بما يخدم الوطن.



وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذا اللقاء يأتى ضمن الفعاليات المصاحبة للبرنامج التدريبى والذى يوفر الفرصة للملتحقين به للمشاركة فى النهوض بالوطن والمساهمة فى التغيير الإيجابى وحصولهم على التدريب الكافى لتوليهم مختلف المناصب القيادية، مثنيا على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الشأن وما تقوم به من جهود لتدريب دارسى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتأهيل جيل مبدع ومبتكر لقيادة عملية التنمية فى المجتمع وذلك لتحقيق مستقبل أفضل وإعلاء شأن الدولة المصرية.

شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعرض وفد الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة العديد من المقترحات والاستفسارات ذات الصلة بعمل الوزارة، وأكد أعضاء الوفد على فخرهم بكفاءة الصناعات العسكرية والمدنية داخل الإنتاج الحربى وما تتمتع به منتجات شركاتها من سمعة طيبة بين المواطنين منذ عشرات السنين، كما أثنوا على ما يتم بذله من جهود للتطوير بالجهات التابعة للوزارة والحرص على توطين أحدث التكنولوجيات العالمية بداخلها.



وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على التواصل مع الشباب وتبادل الروئ والأفكار معهم، والإيمان بدورهم فى خدمة المجتمع المصرى، لافتا إلى أنه فى نهاية اللقاء تم إلتقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية، ويحصل المتخرجين من البرنامج على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتولى العديد من شباب البرنامج بعض المناصب بالدولة مثل (أعضاء بمجلس الشيوخ – أعضاء مجلس النواب – نواب محافظين – مساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين وغيرها من المناصب فى الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة) مما يعمل على المساهمة فى ضخ دماء جديدة فى شريان الهيكل الإدارى للدولة.