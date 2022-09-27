وفد ألمانى يزور مسار رحلة العائلة المقدسة بسمالوط

جدة - نرمين السيد - استقبلت كنيسة العذراء مريم الأثرية، بجبل الطير فى سمالوطن بالمنيا، فوجا من السياح الألمان المنتمين إلى عدد من الكنائس والمدن هناك، والذين أتوا إلى مصر بصحبة الأنبا دميان أسقف، ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بهوكستر.





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