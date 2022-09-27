وزير التعليم يبحث التعاون مع منظمة يونيسف بمصر

جدة - نرمين السيد - وثمن الوزير الدور الهام الذى تلعبه المنظمة فى دعم القطاع التربوى والتعليمى، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.
وأشار حجازى، إلى أن المنظمة لها دورا كبيرا فى التعاون مع العديد من الشركاء فى وضع الإطار العام لنظام التعليم الجديد، والتى يتم تدريسها فى المرحلة الابتدائية، موضحا أن هذا التعاون سيستمر خلال الفترة المقبلة والعمل على وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية خلال السنوات المقبلة.
وأعرب جيريمى هوبكنز ممثل منظمة يونيسف فى مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية فى المجال التعليمى، واستمرارها للعمل بصورة جماعية وبذل المزيد من الجهود فى سبيل استقرار العملية التعليمية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة نوال شلبى مدير المركز القومى لتطوير المناهج والمواد التعليمية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن اليونيسف إنجريد سانشيز رئيس قسم التعليم، وأحمد محروس مدير قسم التعليم.
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