وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - وتقدم وزير الأوقاف، فى بيان اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى الرئيس السيسى على رعايته للاحتفال الذى تقيمه الوزارة فى ذكرى المولد النبوى الشريف.

كما توجه وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة بخالص الشكر للرئيس السيسى على رعاية الاحتفال، سائلا الله (عزوجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس والشعب المصرى كله والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.