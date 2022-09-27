وزير النقل يبحث مع ميتسوبيشى إعادة تأهيل 58 قطار مترو

جدة - نرمين السيد - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا - خلال زيارته إلى اليابان - مع كوجى ووتا نائب الرئيس التنفيذى لشركة ميتسوبيشى اليابانية؛ لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال مترو الأنفاق، وإعادة تأهيل 58 قطارًا بالخطين الأول والثانى.





فى بداية اللقاء رحب نائب الرئيس التنفيذى لميتسوبيشى اليابانية بوزير النقل والوفد المرافق له، مؤكدا على الاهتمام الكبير والمستمر من جانب الشركة اليابانية للتعاون مع وزارة النقل لتقديم أفضل الخدمات فى مجال النقل بما يسهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين فى مصر.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، على التقدير الكامل من القيادة السياسية والشعب المصرى للحكومة والشعب اليابانى الذى يتسم بالانضباط والالتزام، مشيدا بعمق العلاقات المصرية اليابانية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع ميتسوبيشى العالمية فى قطاع النقل، وأن التعاون يجب ألا يقتصر على قطاع مترو الأنفاق بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل النقل البحرى والموانئ الجافة وغيرها من قطاعات النقل المختلفة.

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للتعاون المشترك فى تحديث عدد من قطارات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق بالتعاون مع ميتسوبيشى، والتى تشمل إعادة تأهيل 35 قطارا للخط الثانى و23 قطارا للخط الأول، مؤكدًا ضرورة سرعة تنفيذ تأهيل هذه القطارات لدعم أسطول الوحدات المتحركة بالخطين الأول والثانى لزيادة إتاحية القطارات بما يسهم فى ثبات مواعيد التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومن ثم زيادة عدد الركاب، وزيادة العوائد المالية لشركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

كما ناقش الجانبان ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للجزء الغربى من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو حيث سبق وتم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات "ميتسوبيشى - أوراسكوم"، ودخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حاليا أعمال التصميمات، وأبدى الوزير أهمية قيام شركة اوراسكوم فى تنفيذ الأعمال المدنية لكونها شركة مصرية وطنية متخصصة فى هذا المجال، لافتا إلى ضرورة قيام شركة نيبول سيجنال التى ستقوم بتنفيذ نظم الإشارات بالعمل على توطين هذه النوعية من الصناعة فى مصر، وخاصة أن مصر تتمتع بوجود عمال ومهندسين مهرة وبالتدريب المستمر على أحدث النظم التكنولوجية من الممكن أن يقوموا بتنفيذ مثل هذه الأنظمة التى يتم تنفيذها فى اليابان.

وأشار إلى عدد من نماذج التدريب للمهندسين والعمال المصريين مع الشركات العالمية مثل سكك حديد ألمانيا DB وسيمنز العالمية فى مجال القطارات وتدريب قائدى القطارات، مؤكدا أن مصر هى القلب النابض لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية وأنه مع قيام ميتسوبيشى بتوطين الصناعة فى مصر، ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات مترو الأنفاق للانطلاق لهذه الدول وخاصة مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثمارى الواعد فى مصر.

وبحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة، حيث سبق وتم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارًا للمشروع، وأكد الوزير أن هذه القطارات يجب أن تعكس مدى التقدم الكبير للتكنولوجيا اليابانية لتصنيع قطارات مترو الأنفاق، كما أكد أيضًا أهمية التعاون فى توطين مثل هذه الصناعات فى مصر.

وأشار إلى التعاون المصرى لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارًا، والذى سبق توقيعه مع إتحاد شركات هيونداى روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة فى أعداد الركاب خلال السنوات القادمة وكذلك التعاون مع شركة تالجو الإسبانية فى توطين صناعة عربات قطارات النوم فى مصر بالتعاون مع شركة سيماف.

وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك)؛ لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحيث يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة (100 عربة درجة أولى مكيفة - 200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة أولى من إجمالى 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على توطين صناعة النقل فى مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلية ثم الانطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط.