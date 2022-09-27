«سى إف سى»: 400 مليون دولار قيمة المجمع الصناعى لمكملات الأعلاف بقنا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجموعة (سى إف سى) للأعلاف والكيماويات الدكتور أحمد خليفة أن قيمة مشروع المجمع الصناعى لإنتاج مكملات الأعلاف الذى تنفذه الشركة فى محافظة قنا تقدر قيمته بـ 400 مليون دولار وذلك بسبب عبقرية الموقع الاستراتيجى لمصر.





وقال خليفة ـ فى كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ إن المجموعة لديها 4 مشروعات فى الدول العربية فى مصر والإمارات والجزائر والسعودية، موضحا أن المجموعة اختارت مصر لإنشاء مشروع مكملات الأعلاف الصادرة من مادة (إتش سى إل) بتكنولوجيا ألمانية بليجيكة.

وأضاف أن هذا المنتج سيتم تصديره إلى جميع بلدان العالم، لافتا إلى زيادة حجم الطلب فى مصر على مكملات الأعلاف بعد الاستثمارات الكبيرة فى مجال المزارع السمكية والداجنة والحيوانية.

وأكد أهمية إقامة المشروع فى مدينة نجع حمادى، التى تعتبر مدينة صناعية بامتياز لما تحتويه من مصادر خدمات الصناعة المعاونة وأيد عاملة مدربة، ومناطق لسكن العاملين.

وبشأن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع فى مصر، أوضح رئيس مجموعة (سى إف سى) أن مصر تستهلك 100 ألف طن من مكملات الأعلاف معظمها يتم استيراده من الخارج، وسيتم الاستغناء عن حجم الورادات الذى يمثل أعباء على الخزانة العامة، وستتم إضافة حصيلة دولارية لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا كعائد تصدير.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم فى خلق فرص عمل بنحو 2600 وظيفة جديدة فى صعيد مصر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التعليم فى مصر على إنشاء مدرستين تطبيقيتين واحدة بالمنوفية والأخرى فى قنا بحيث يتم تعليم الطلاب لعلوم تطبيقية تخص الصناعات الثقيلة وبمجرد تخريجهم ينضموا مباشرة إلى مصانع الشركة.

وأضاف أن الميزة العظيمة فى هذا المشروع أنه صديق للبيئة فهو صناعة خضراء وصفر مخلفات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقدر بـ 400 مليون دولار كاستثمار مباشر من خارج مصر مما يضيف إلى حجم الإنتاج الصناعى المصرى 1.5 مليون طن مكملات الأعلاف والكيماويات التى تخدم قطاعات استراتيجية فى مصر كالزراعة والأمن الغذائى والصناعية والبترول.

وأوضح أن متوسط إيرادات مشروع مكملات الأعلاف يقدر بـ 385 مليون دولار، وستتم تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن تصدير المنتج لـ 77 دولة حول العالم، وأضاف أنه تم اختيار المشروع كأول نموذج للتكامل بين الدول العربية المشاركة فى لجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار وترخيص 370 ألف متر فى منطقة "الهو" الصناعية بقنا ويجرى استلام الأرض، لافتة إلى أن أعمال المقاولات ستبدأ فى الربع الأول من عام 2023، وتجارب التشغيل ستبدأ فى نوفمبر 2024، وسيتم افتتاح المشروع فى الربع الأول من عام 2025.