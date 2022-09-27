سفير كوريا الجنوبية من كورنيش المنيا: مدينة جميلة وتتمتع بالأمن والأمان

جدة - نرمين السيد - بحث المحافظ مع السفير الكورى سبل التعاون فى عدة مجالات منها الاستثمار فى المناطق الصناعية، وتوطيد ودعم العلاقات والتبادل بين البلدين والترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

أشاد محافظ المنيا بعمق العلاقات بين دولة كوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدان علاقات نوعية تاريخيا واقتصاديا وخاصة فى الفترة الحالية التى تشهد تقدما وتطورا ملحوظا، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد "القاضى"، أن المحافظة لديها من المقومات والموارد والميزات النسبية ما يؤهلها بأن تكون منطقة جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى القطاعات الحيوية خلال الـ 8 سنوات الماضية، حيث حظيت محافظة المنيا بنصيب كبير من المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم والطرق والإسكان والزراعة، كما تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "فى تنفيذ مشروعات متنوعة فى 192 قرية فى المرحلة الأولى للمبادرة والتى تنفذ فى 5 مراكز بالمحافظة، كما استعرض المحافظ أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها "عروس الصعيد" من حيث موقعها الجغرافى المتميز والمواقع السياحية وفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة.

من جانبه أعرب سفير كوريا الجنوبية عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وكذلك سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا للمرة الأولى، مؤكدا على أن العلاقة بين الدولتين تشهد تنوعا، حيث تمتد إلى العديد من المجالات، موضحا حرص بلاده على المزيد من فرص التعاون والتى ستعود على الشعبين بالإيجاب.

وقدم سفير كوريا الجنوبية، عرضا تفصيليا حول عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون الاقتصادى وحجم الاستثمار فى مصر، وكذلك أوجه التعاون الثقافى بين البلدين، لافتا إلى أن الزيارة تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة فى شتى المجالات.

واصطحب محافظ المنيا، سفير كوريا الجنوبية فى جولة على ضفاف النيل بكورنيش مدينة المنيا، حيث أكد سفير كوريا الجنوبية أن البلدين شريكين ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية فى العديد من المجالات، معربا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا وواصفا إياها بأنها "مدينة جميلة وتتمتع بالأمن والأمان".