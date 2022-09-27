انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 10 أشخاص في حادث انقلاب بـ” أسيوط”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 12 شخص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث ا نقلاب وقع صباح اليوم الثلاثاء، لسيارة ميكروباص على طريق “أسيوط – البحر الأحمر” الصحراوى بمدخل مدينة أسيوط الجديدةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”أسيوط ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي الإيمان العام والجامعي من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.