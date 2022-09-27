السفير المصري في البرتغال يستقبل المنتخب القومي للخماسي الحديث

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - بمناسبة انعقاد بطولة العالم لليزر-رن Laser Run في البرتغال خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ سبتمبر الجاري، حرص سفير مصر في لشبونة "وائل النجار" على استقبال أعضاء البعثة المصرية المشاركة في البطولة والمكونة من٣٢ لاعب ولاعبة، حيث هنأهم على الإنجاز الذي حققوه في البطولة المتمثل في حصد ٢٠ ميدالية تنوعت ما بين ١٣ ذهبية و٥ فضيات وبرونزيتين.

من ناحية أخرى، التقى السفير المصري مع مدير مركز المراقبة الأوروبية للمخدرات والإدمان "EMCDDA" التابع للاتحاد الأوروبي، بمقر المركز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين المركز الأوروبي ومصر في مجال مكافحة المخدرات خلال الفترة المقبلة.