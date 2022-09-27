سفير مصر فى جنوب السودان يلتقي مع وزير شئون شرق إفريقيا بحكومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، مع السيد "دينج ألور" وزير شئون إفريقيا بجنوب السودان، حيث أعرب السفير المصري عن الدعم للتطورات الإيجابية الأخيرة في جنوب السودان، والتي أفضت إلى توافق أطراف اتفاق السلام على تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين وفقًا لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق السلام المٌنشط، وكذا تخريج الدفعة الأولى من القوات الموحدة لتعزيز الأمن والسلام بالبلاد.

من جانبه، أشاد الوزير "ألور دينج" بالعلاقات التاريخية والأخوية العميقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، مثمنًا مساهمة مصر في بناء القدرات الجنوب سودانية من خلال المنح الدراسية بالجامعات المصرية والدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات، الأمر الذي يعد استثماراً في مستقبل جنوب السودان، كما ثمن دعم مصر المتواصل لجهود الحكومة الجنوب سودانية من أجل تنفيذ اتفاق السلام في بلاده.

هذا، وقد استعرض الوزير الجنوب سوداني خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة شرق إفريقيا، ومساهمة جنوب السودان في إطار عضويتها بتجمع شرق إفريقيا في دعم وتشجيع جهود تحقيق التنمية وتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقليمي من خلال مشروعات تنموية مشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة، حيث أعرب السفير "عبد القادر" عن تقدير مصر ودعمها لكل جهد يستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب السودان ومنطقة شرق أفريقيا.