التحكم فى التلوث.. البيئة تدعم الاستثمارات الصغيرة نحو الصناعة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أبرمت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (EPAP) عددا من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئى بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على التحول لآليات الإنتاج والاستهلاك المستدام وتشجيع الصناعات الخضراء، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الصناعة المصرية لتتوافق مع المعايير البيئية.





كما أبرم البرنامج اتفاق مع شركة الرباعية للمنسوجات إحدى كبرى شركات المنسوجات فى مصر والموجودة بمدينة السادات – محافظة المنوفية وذلك لتنفيذ محطة لمعالجة مياه صرف العمليات الصناعية بالشركة لضمان مطابقتها للمعايير وحدود القانون، بطاقة استيعابية تبلغ 3500 م ² / يوم وبتمويل من البرنامج يبلغ 6 ملايين يورو تقريباً ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل فى فبراير 2023. كما قام البرنامج أيضاً بالاتفاق مع شركة المالية والصناعية المصرية كبرى شركات إنتاج السماد بمصر وذلك لإعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بمصنع أسيوط بهدف تقليل أحمال أكاسيد الكبريت الناتجة من العمليات الإنتاجية وصولاً لحدود القانون الآمنة بتكلفة تبلغ 8 مليون يورو تقريباً. يأتى هذا فى إطار جهود وزارة البيئة المصرية وتمويل عدد من المشاريع الخضراء لتشجيع فرص التكيف البيئى من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصناعى وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية التى قد تؤثر سلبا على المناخ.

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