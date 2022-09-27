فتح باب التسجيل لشغل وظائف فى ألمانيا.. الشروط والمستندات المطلوبة

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة لتنفيذ برنامج آلية التنقل للتدريب والعمل فى ألمانيا، وفى ضوء تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية والذى يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.
وأوضح البيان أن اليوم يبدأ التقديم فى مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، ويستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الهجرة، جنبا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، كذلك سيتوفر للمرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف فى ألمانيا قبل المقابلات، وسيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.
وأضاف البيان أنه سيتم اختيار المتقدمين وفقا للشروط التالية: أن يكون المتقدم أو المتقدمة مقيما فى جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية، ويبحث عن عمل، وعمره بين 18 و25 سنة بحلول يونيو 2023، ويكون حاصلا على شهادة تعليم ثانوية (عامة أو فنية)، وغير حاصل على مؤهل أكاديمى، ولديه معرفة باللغة الإنجليزية فى حين أن الخبرة قصيرة المدى فى المجال المرغوب الالتحاق به ستكون ميزة، وللذكور يشترط الإعفاء أو استكمال الخدمة العسكرية.
وأشار البيان إلى أن المستندات المطلوبة هى: صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية، صورة من شهادة المدرسة الثانوية، سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية فى صيغة WORD، مع تحميل نموذج السيرة الذاتية المرفق وتعبئته، ثم إرساله عبر البريد الإلكترونى مع الاستمارة والمستندات المطلوبة، ودليل الإعفاء أو استكمال الخدمة العسكرية.
وأكد أن مزايا البرنامج تتمثل فى أن من يتم اجتيازه لمرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين المختارين سيحصل على برنامج تدريبى مكثف بالقاهرة والذى سيستمر حوالى 7 أشهر؛ بهدف الإعداد والتأهيل قبل المغادرة والتدريب فى ألمانيا وذلك على النحو التالى: دورات واختبارات للغة الألمانية لمستوى B1على أن يتحمل البرنامج التكاليف الخاصة بذلك، ندوات تعريفية بشأن البرنامج وأهدافه بصورة منتظمة مع الجهات المشاركة فى تنفيذ البرنامج، برامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج فى بيئة العمل فى ألمانيا، دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية، وخطابات التحفيز، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا، دعم مادى خلال فترة الإعداد والتوجيه فى القاهرة للتركيز على تدريبات ودورات البرنامج.
ولفت البيان إلى أنه سيتم تغطية كاملة للتأشيرة وتكاليف السفر إلى ألمانيا، كما سيتم تقديم مزايا عينية لدمج المرشحين النهائيين عند الوصول إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر.
وأفاد البيان بأن راغبى التقدم عليهم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج (MoSEEEA) على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، مشيرا إلى أنه لن يتم النظر فى الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا)، والطلبات المرسلة بدون السيرة الذاتية مع ضرورة إرسال الاستمارة بعد ملأها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية فى صيغةword، وإرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة فى رسالة إلكترونية واحدة.
ولتحميل استمارة التقديم، عبر الرابط: https://bit.ly/3UE54KZ، ولتحميل ملف السيرة الذاتية وكامل التفاصيل، عبر الرابط:
https://bit.ly/3BK1NkB.
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