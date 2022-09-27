انت الان تتابع خبر رسميا – تحديد الموعد الأخير للحجز في شقق”سكن لكل المصريين 3″ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار الموعد الأخير لسحب كراسات الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعية التابعة للإعلان السادس عشر ضمن مشروع سكن لكل المصريين 3 في أكثر من 20 مدينة ومحافظة جديدة.وأكدت الإسكان أن اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، سوف يكون اليوم الأخير لسحب كراسات الشروط أمام الموطنين، موضحاً أن عملية بدء الحجز بدأت أول أمس الأحد وذلك لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم بدء الحز أمام كافة منخفضي ومتوسطي الدخل يوم الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر 2022، وذلك عن طريق منافذ هيئة البريد المميكنة.

وأشارت الوزارة أن الشقق سوف يتم تسليمها بشكل فوري وكاملة التشطيب وهناك مناطق قليلة سوف يتم تسليمها بعد 18 شهر فقط