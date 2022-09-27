انت الان تتابع خبر رسيما – رضا حجازي يعلن عن قرار ناري بشأن العام الدارسي الجديد والتطبيق من أول يوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراُ هام صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، بشأن سير العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق يوم السبت القادم الموافق 27 سبتمبر الجاري.ووجه حجازي، جميع المدارس في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية بضرورة تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم بالشبكة العنكبوتية.

وأشار وزير التربية والتعليم يعن الهدف من ذلك القرار هو تحقيق الانضباط داخل المدارس مع بداية العام الدارسي الجديد، مؤكداً أنه لا نية إطلاقاً لتأجيل انطلاق الدارسة خلال الفترة القادمة .