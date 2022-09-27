انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: العظمي 44 درجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح ، على الكثير من مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار والتي تساعد على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.