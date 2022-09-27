انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن صرف أكثر من 350 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات- شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدأ حوالي 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف مستفيد في صرف معاشات أكتوبر 2022 يوم السبت المقبل الموافق الأول من الشهر الجديد، عن طريق منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في أرجاء جمهورية مصر العربية.وتحصل هذه الفئة من أصحاب المعاشات على أقل من 1000 جنيه يتم صرفها بشكل شهري من الخزانة العامة للدولة وقفاً لتصريحات للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضح الوزارة أنه تم التشديد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتنبيه على ارتداء الكمامة أثناء حصول أصحاب المعاشات على أموالهم التي تقدر بـ22 مليار جنيه بالإضافة إلي 8 مليار جنيه قيمة الزيادة الجديدة التي أقرت في شهر أبريل الماضي.