انت الان تتابع خبر لمدة 7 ساعات متواصلة .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”البحيرة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، بيان هام اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة البحيرة

وأكدت شركة البحيرة أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة 7 ساعات متواصلة بداية الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .