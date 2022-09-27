انت الان تتابع خبر لمدة 7 ساعات متواصلة .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”البحيرة”والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، بيان هام اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة
موعد قطع الكهرباء في محافظة البحيرة
وأكدت شركة البحيرة أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة 7 ساعات متواصلة بداية الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .
أماكن قطع الكهرباء في محافظة البحيرة
وحددت كهرباء البحيرةالمناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق لمركز الدلنجات وهي الاتحاد والعلامية وكوم الحاصل وأبو حقاق والمنشية الجديدة وذلك حسبما أعلن وائل زغلول، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات