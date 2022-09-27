انت الان تتابع خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة.. تحذير شديد الجو هيبقي نار والعظمي 43 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الأقمار الصناعية التي تخص هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة على جميع المناطق من القاهرة والوجه البحري، وتم استبعاد فكرة سقوط الأمطار على القاهرة أثناء شهر سبتمبر الحالي، وتتوفر سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء على كلاً من منطقتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وحرصت هيئة الأرصاد الجوية على التحذير من حالة الطس اليوم الثلاثاء، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة في كل الأنحاء أثناء الأيام المقبلة، ومن المرجح أن تتراوح درجات الحرارة اليوم على القاهرة ما بين 35 لـ 37 درجة.

وتم التحذير من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وكل الطرق التي تؤدي من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتمت مناشدة كل قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء والالتزام كثيراً بكل السرعات المحددة وللحرص على سلامة كل المارة والركاب، وسوف يكون الطقس شديد الحرارة وتصل العظمي لـ 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء :

القاهرة والوجه البحري 35-37

السواحل الشمالية 31-34

جنوب سيناء 39-42

شمال الصعيد 41-43

جنوب الصعيد 43-44