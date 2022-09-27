انت الان تتابع خبر حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار في الأيام القادمة.. مسؤول سابق كشف المستور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق بالتحدث عن توقعاته لقرار لجنة التسعير التلقائي الخاص بكل المنتجات البترولية في اجتماعها القادم، وكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار في الأيام القادمة.

وتحدث يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المحترم” وهو الذي يعرض على قناة الحدث اليوم الفضائية، إن الموقف بالنسبة إلى الأسعار العالمية في الوقت الحالي والعمل على تحسن كثيراً عن الأيام الماضية.

وقال “في الربع الماضي الذي تم فيه زيادة طفيفة في سعر السولار والبنزين كانت الأسعار العالمية مرتفعة بشكل كبير، إذ وصل سعر السولار 20 جنيهًا للتر، والبنزين إلى 18.5 جنيه عالمياً”، وأيضاً أن السعر العالمي يعتبر هو مؤشر كبير للأسعار المحلية وتعتمد عليه لجنة التسعير التلقائي الخاص بالمنتجات البترولية، وهو واحد من الأساسيات التي يتم استعمالها في التسعير بجانب سعر الصرف.

الحكومة تراعي البعد الاجتماعي

وأضاف قائلاً “أن السعر العالمي للسولار اليوم انخفض إلى 15.5 جنيه، وسعر البنزين انخفض أيضًا ووصل إلى 12.5 جنيه، الحكومة خلال الفترات السابقة كانت تراعي البعد الاجتماعي، ولم تنفعل في قراراتها بما يتماشى مع الأسس التي تم إقرارها في تسعير المنتجات البترولية”.

وأنهي قائلاً “أعتقد أن المطلوب هو زيادة سعرية، طبقًا لأسس التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تعتمد على السعر العالمي وسعر الصرف، لافتاً إلى أن الحكومة خلال الفترات السابقة راعت البعد الاجتماعي ولم تلجأ إلى التسعير وفقاً للأسعار العالمية وسعر الصرف”.