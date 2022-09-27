آخر موعد للتقديم في وظائف خالية بوزارة الزراعة.. اعرف الأوراق والحق قدم

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن حاجتها لتعيين 18 وظيفة قيادية في الديوان العام للوزارة، وطبقاً إلى أحكام القانون 81 لسنة 2016 وتعد من أبرز المجموعات النوعية للوظائف القيادية وشرط شغل الوظيفة الخاصة بالمهارات الأساسية واجتياز جميع البرامج التدريبية التي يتم تحديدها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وهذا يكون مع إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة استعمال كل التطبيقات الخاصة بالحاسب الآلي ومعرفة كل القوانين واللوائح والإجراءات التي تستطيع أداء مسئولية الوظيفية.
آخر موعد للتقديم في وظائف خالية بوزارة الزراعة
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مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم
مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات
مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر
مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات
مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني
مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي
مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب
مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية
مدير عام الإدارة العامة للآمن
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية
رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية