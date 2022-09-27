انت الان تتابع خبر آخر موعد للتقديم في وظائف خالية بوزارة الزراعة.. اعرف الأوراق والحق قدم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن حاجتها لتعيين 18 وظيفة قيادية في الديوان العام للوزارة، وطبقاً إلى أحكام القانون 81 لسنة 2016 وتعد من أبرز المجموعات النوعية للوظائف القيادية وشرط شغل الوظيفة الخاصة بالمهارات الأساسية واجتياز جميع البرامج التدريبية التي يتم تحديدها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وهذا يكون مع إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة استعمال كل التطبيقات الخاصة بالحاسب الآلي ومعرفة كل القوانين واللوائح والإجراءات التي تستطيع أداء مسئولية الوظيفية.

آخر موعد للتقديم في وظائف خالية بوزارة الزراعة